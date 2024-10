A kormány és az Országos Polgárőr Szövetség (OPSZ) 2024 legnagyobb közös környezetvédelmi projektjét indította útjára március végén Mórahalmon. Kettőszáz millió forintos kormányzati támogatással az OPSZ-hez tartozó szövetségek és egyesületek kapcsolódtak be a programba, amelynek célja az illegális hulladéklerakók felderítése és felszámolása volt. A rendezvény zárását is Mórahalmon tartották pénteken a Kolo Szerb Kulturális Központban.

Túrós András, az Országos Polgárőr Szövetség elnöke: Megint csattanós választ adtunk arra, hogy Magyarországon miért sikeres a polgárőrség. Azért, mert minden állami és önként vállalt feladatot komolyan veszünk. Fotó: Karnok Csaba

A résztvevők

A rendezvényen részt vett Nógrádi Zoltán, Mórahalom polgármestere, Raisz Anikó, az Energiaügyi Minisztérium környezetügyért és körforgásos gazdaságért felelős államtitkára, Túrós András, az Országos Polgárőr Szövetség elnöke és Polyák Zsolt rendőr dandártábornok, Csongrád-Csanád vármegye rendőrfőkapitánya. A vendégeket a polgármester köszöntötte, kifejezte elismerését és nagyra értékelte a kezdeményezést.

Az értékelések

A polgármester után a polgárőr vezetők beszámolói következtek. Poór Gyula, az OPSZ környezetvédelmi alelnöke, a Somogy Vármegyei Polgárőr Szövetség elnöke elmondta, hogy összesen 993 polgárőr egyesület csatlakozott a programhoz, mindannyian 150 ezer forint támogatást kaptak, összesen 20 drónt és vadkamerákat szereztek be. Nyolc hónap alatt 4000 illegális hulladéklerakót és 15 ezer köbméter hulladékot tártak fel, az önkormányzatok és rendőrség felé is bejelentéseket tettek és tettenérés is történt.

A legeredményesebbek

A három legeredményesebb a Zala Vármegyei Polgárőr Szövetség, a Csongrád-Csanád Vármegyei Polgárőr Szervezetek Szövetsége és a Bács-Kiskun Vármegyei Polgárőr Szövetség volt. Tapasztalataikat mindhárman megosztották a jelenlévőkkel. Batiz István, a Csongrád-Csanád vármegyei Polgárőr Szervezetek Szövetségének elnöke úgy fogalmazott, vármegyénk bővelkedik az illegális hulladéklerakókban.

– Ha Magyarország összes polgárőre eljönne ide szemetet szedni, két hétig tudnánk nekik munkát adni az illegális migráció miatt – mondta.

A főkapitány és az államtitkár

Polyák Zsolt rendőrfőkapitány arról beszélt, hogy polgárőrök nélkül a rendvédelmi szervek félkarú óriások lennének. Raisz Anikó, az Energiaügyi Minisztérium államtitkára azt mondta, Magyarország kormányának kiemelt célja a környezetszennyezés megakadályozása, a fenntartható fejlődés támogatása, és az átállás körforgásos gazdaságra.