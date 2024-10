A közkedvelt makói Petőfi parkban idén június óta működik a 4,1 milliós beruházással létesített illemhely. Mint megírtuk, az elegáns fakerítés mögött egy európai igényeknek megfelelő kiszolgálóegységet talál az ember. A tágas helyen lévő vécékagylót mozgáskorlátozottak is használhatják, a másik, kisebb helyiségben pedig négy piszoár található. Van hideg-meleg víz, a mosdókagylóknál kézszárító. A létesítmény fűthető is. Ingyenes, a kihelyezett tábla tanúsága szerint április 1-től szeptember 30-ig reggel 8-tól este 8-ig, az év többi részében reggel 8-tól délután 5-ig vehető igénybe.

A makói Petőfi parkban működő illemhely a maga nemében mutatós. Fotó: Szabó Imre

Az illemhely problémái

A panaszok szerint előfordult, hogy az érdeklődők ezen idő alatt is zárva találták. Kovács Sándortól megtudtuk, ezentúl külön takarító gondoskodik a tisztaságról, illetve az illemhely reggeli nyitásáról és esti zárásáról. Szükség esetére a továbbiakban is lesz kulcs a parkőröknél. Állandó nyitvatartás viszont továbbra sem lesz, mert egyszer már így is tönkretették a mosdókagylót. Az is kiderült: az eddig helyén hagyott régi toi-toi vécét elviszik mellőle, mert többször felborították, megrongálták. Eddig azért maradt ott, mert még az illemhely zárása után is világos volt és lehettek látogatók a parkban, akiknek szüksége van rá – most viszont már korán sötétedik.