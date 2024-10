Első alkalommal szervezte meg a mórahalmi Szent László Király Plébánia a mórahalmi oktatási intézmények dolgozóinak ökumenikus gyalogos zarándoklatát, amelyen a résztvevők az új tanév eredményeiért, a rájuk bízott gyerekekért és családjaikért, valamint az oktatási-nevelési feladatokat végző pedagógusokért és munkatársaikért imádkoztak.

Első alkalommal szervezték meg a gyalogos zarándoklatot. Illusztráció: Shutterstock

A bölcsődei, óvodai, általános és középiskolai oktatásban közreműködők számára hirdetett imaséta hűvös, szeles időben indult, de a jelenlévők – akik között voltak intézményvezetők, pedagógusok, technikai dolgozók és diákok is – hangulatát ez nem befolyásolta, lelkesen gyalogoltak el a Barmos György tértől a zákányszéki út mellett álló Mária-szoborig. A néhány éve megújult kegyszobor előtt rövid énekes-imádságos együttlétben kérték Isten áldását. A közös imát és a gitáros énekeket István atya vezette, a hálaadó és kérő fohászok sorát Sipos Márk baptista lelkipásztor indította el, amihez a résztvevők is csatlakozhattak. Az imákban megemlékeztek az elhunyt pedagógusokról és minden távollévő kollégáról is.