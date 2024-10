Mentes Dániellel állunk a Bérkert utcában az egykori iskolaépület előtt. – Nem sokan bátorítottak, de ha meg se próbálom, nem tudok aludni – mondta.

Megpecsételődött az újszegedi iskolaépület sorsa? Mentes Dániel aláírásgyűjtésbe kezdett az épület helyi védelmének érdekében. Fotó: Karnok Csaba

Az újszegedi iskolaépület története

Az egykori Móricz Zsigmond Általános Iskola épülete évek óta politikai, kulturális és gazdasági viták középpontjában áll Szegeden. A frekventált helyen, a Temesvári körút és Bérkert utca találkozásánál, a magasház mögött fekvő intézményt a csökkenő diáklétszám miatt zárták be 1999-ben. Szabó László akkori önkormányzati képviselő, aki a műemlékké nyilvánítást és oktatási célú újrahasznosítást szorgalmazta, nem ért el sikert: a városi közgyűlés leszavazta javaslatát, így az épület védettség nélkül áll. A Klebelsberg Kuno minisztersége idején alapított iskolaépületet a katolikus Keresztény Iskolatestvérek szerzetesrendje birtokolta, majd az államosítás után a szegedi önkormányzathoz került. Az iskola tulajdonjoga végül a Szegedi Fonalfeldolgozó Zrt.-hez került, 2021-ben aztán a Szeged-Csanádi Egyházmegyére ruházták a vállalatot.

Bevásárlóközpont vagy társasház is épülhet

A SZEFO Zrt., amely korábban a fogyatékossággal élők foglalkoztatására specializálódott, az eladás mellett döntött, mivel az utóbbi években veszteségesen működött. A szegedi cég honlapján szerdán még elérhető volt a hirdetés, amiben eladásra kínálják az ingatlant. A hirdetmény szerint a már nem használt létesítményt nettó 1,2 milliárd forintért adnák el. A 4141 négyzetméteres területnek maximum a fele beépíthető. A hirdetésben az is benne van, hogy hasznosítási terv is készült az ingatlanhoz (hasznos alapterület 8500, mélygarázs 1700 négyzetméter). A vételár tartalmazza a terv felhasználásának jogát is. Tehát akár bevásárlóközpont vagy társasház is épülhet a helyére.

Az egykori iskolaépület a Temesvári körút és a Bérkert utca sarkán. Eladta a korábbi tulajdonos, a SZEFO Zrt., így akár társasház vagy bevásárlóközpont is épülhet a helyére. Fotó: Karnok Csaba

Aláírásgyűjtés az épület megmentéséért

Információink szerint a héten eladták az ingatlant, már aláírták az adásvételi szerződést. Közben egy lelkes újszegedi lakos, Mentes Dániel aláírásgyűjtésbe kezdett annak érdekében, hogy az önkormányzat vegye helyi védelem alá az épületet. Az aláírásokat három hete küldte el Botka László polgármesternek címezve. – Az udvaron álló platánokat a Liget fáival egy időben ültették. Kár lenne érte, ha az épülettel együtt azokat is ledózerolnák – mondta Dániel.