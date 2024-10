– A tanulók szerették volna, ők kérték, hogy csatlakozzunk a Honvéd Kadét Programhoz. A tavalyi nyolcadik osztályosok részéről merült fel a kérdés, és ezután tettük meg az első lépéseket – mondta lapunknak a Szegedi Baptista Gimnázium és Technikum igazgatója, hogy miért csatlakoztak a kadétprogramhoz.

Népszerű a kadétprogram a középiskolákban. Fotó: Pintyi Zoltán

Bucskó József hozzátette, hogy egy budapesti baptista iskolában már van ilyen program. A mostani csatlakozás különlegessége, hogy a szegedi baptistáktól már a gimnazisták is részt vehetnek benne.

Egy kadét is jár órákra

– Fontos tudni, hogy a programban való részvétellel nem kell semmilyen kötelezettséget vállalni, vagyis az érettségi, vagy a technikusi vizsga letétele után sem kell bevonulni katonának. Viszont a honvédelmi ismeretek órákon meg kell jelenniük a diákoknak – folytatta az igazgató.

Ez egyébként heti egy-két órát jelent. A leendő kadétok ösztöndíjat kapnak, aminek az összege a tanulmányi eredménytől függően havi negyvenezer forint is lehet. A tananyagban olyan érdekes témák szerepelnek, mint a túlélési ismeretek, a lőelmélet, a tereptan. A honvédelmi alapismeretekből érettségizni is lehet, ami pontelőnyt jelenthet szakirányú továbbtanulásnál.

Versenyek, és látogatás

Izgalmas eseményeken is részt vehetnek: laktanyai látogatás, paintball, airsoft, kalandtúra és akadálypálya várja a fiúkat és a lányokat. Csábító lehet, hogy honvéd kadét formaruhát is viselhetnek bizonyos ünnepélyes alkalmakkor a jelentkezők. A tanórai elfoglaltságot szabadidős tevékenységek egészítik ki, amelyeken az elméletben tanultakat is gyakorolhatják, illetve számos olyan programon vehetnek részt – például: sportlövészet, küzdősportok, hagyományőrzés, hadisírgondozás, ejtőernyőzés –, amelyekre csak honvéd kadétok járhatnak.