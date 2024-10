Már tavaly felmerült a kérdés az egyik újszegedi Facebook-csoportban, hogy szabályozzák-e a Kállay Liget lakópark körüli utcákban a sebességhatárt. Táblák akkor sem voltak kitéve. Az egyik csoporttag akkor azt írtra, hogy a Petri és a Hetényi utcák sarkán volt egy csúnya karambol pont amiatt, hogy a Petrin száguldozni szoktak, és a Hetényiből meg kifordult egy autó, aminek jobbkéz-szabály szerint elsőbbsége lett volna.

Harminc lesz a legnagyobb megengedett sebesség. Fotó: Karnok Csaba

Avramov András önkormányzati képviselő azt válaszolta neki, hogy a lakópark közterületi funkciókat betöltő részeit, mint az utak, járdák, közvilágítás és vízelvezető rendszer az ingatlanfejlesztő a szerződéses kötelezettsége ellenére nem adta át az önkormányzatnak. Ennek értelmében a lakópark teljes területén a forgalmi rend kialakítására, módosítására, valamint az ezekhez kapcsolódó táblázási, felfestési feladatok ellátására kizárólag az ingatlanfejlesztő volt jogosult.

Most úgy tűnik, hogy megoldódik a helyzet, mert a szegedi közgyűlés Városüzemeltetési, Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága elé került egy javaslat arról, hogy sebességkorlátozást vezetnek be a környéken. Ezért november közepétől a Boda Domokos utca, Hetényi Géza utca, Kulka Frigyes utca, Jancsó Miklós utca, Altorjay István utca, Ivánovics György utca, Purjesz Béla utca és Láng Imre utca teljes hosszán 30 kilométer/óra lesz a megengedett sebesség, ahogy a Petri Gábor utcában is. Az is szerepel az előterjesztésben, hogy újra az önkormányzat gondoskodik az utakról. A táblákat a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. rakja majd ki.