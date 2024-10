Csütörtökön adta át a volt Táltos iskolában az egyesület a Kalyi Jag Pontot, ahol, mint a megnyitón elhangzott, lehet énekelni, zenélni, táncolni, kiállításokat szervezni, felzárkóztató programokon részt venni és információkhoz jutni. Havonta három alkalommal szerveznek majd felzárkóztató és művészeti programokat.

A Kalyi Jag Pont csütörtökön nyílt meg. A tervek szerint havonta háromszor szerveznek felzárkóztató és művészeti programokat. Fotó: Kovács Erika

A Kalyi Jag Pont nem iskola

A megnyitón Varga Gusztáv, a Kalyi Jag Egyesület elnöke egyértelművé tette, a Kalyi Jag Pont nem iskola, mert arra nem kapták meg a működési engedélyt. Pedig arra a célra kapták ingyenes használatba az épületet, hogy ott általános iskolát, gimnáziumot, szakgimnáziumot, felnőttoktatást és zeneoktatást működtessenek.

Aki mostanában járt a volt Táltos iskola felé, láthatott egy táblát a bejárati ajtón, amin azt hirdették, hogy a 2024-2025-ös tanév hamarosan indul. Egy telefonszámot is kaptak az érdeklődők.

– Hogy lehetett hirdetni egy olyan iskolát, amire nem kaptak működési engedélyt? – tette fel a kérdést megkeresésünkre Krupiczer Ferenc, az előző önkormányzati ciklus képviselője, aki már akkor aggályának adott hangot több kérdésben, amikor 2022 szeptemberében arról döntött a közgyűlés, hogy 2037-ig ingyenes használatba adja a Kalyi Jagnak az épületet.

A támadó hangnemet többen kikérték maguknak

– Felhívtam rá a figyelmet, hogy jobban körbe kellene járni a kérdést. Nem azért, mert nincs szükség egy olyan iskolára, amit terveznek, de kiderült például, hogy nem is közhasznú egyesületről van szó, mint ahogy magukat hirdették. Az egyesület közgyűlés előtti bemutatkozása is meglehetősen furcsára sikerült, a szervezet két képviselője támadó hangnemét többen kikértük magunknak. Már akkor is jeleztük, hogy kevés az idő az épület felújítására és az engedélyek beszerzésére. Sajnos igazunk lett, 2023. szeptember 1-jén nem indult el az iskola. Ráadásul idén sem – mondta Krupiczer Ferenc, aki emlékeztetett, a szerződés, amit az önkormányzat és a Kalyi Jag kötött, világosan fogalmaz.

Az 5. pont szerint ha a használatba vevő az iskolarendszerű oktatási tevékenységgel felhagy, akkor az ingyenes használat megszűnik, köteles visszaadni az ingatlant az önkormányzatnak.