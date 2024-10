– A Kalyi Jag Pont egy olyan kezdeményezés Hódmezővásárhelyen, amely sokat segít majd a helyieknek és a környék lakóinak – mondta a csütörtöki átadóünnepségen Varga Gusztáv, a Kalyi Jag Egyesület elnöke.

A Kalyi Jag Pont Hódmezővásárhelyen nyitotta meg kapuit, a jelképes kulcsot Márki-Zay Péter adta át Varga Gusztávnak. Fotó: Kovács Erika

A Kalyi Jag Pont befogadó intézmény lesz

Varga Gustráv hangsúlyozta, a Kalyi Jag Pont befogadó intézmény lesz.

– Egy olyan intézmény, ahol lehet énekelni, zenélni, táncolni, kiállításokat szervezni, komoly felzárkóztató programokon részt venni, ahol sok információhoz lehet jutni. A Kalyi Jag az országban a negyedik intézményét nyitja meg itt Hódmezővásárhelyen – emelte ki. A volt Táltos iskolát 2 év alatt önerőből újították fel. Beszéde végén Varga Gusztáv egyértelművé tette, hogy a Nyár utca 56. szám alatt nem iskola indul, mert arra nincs működési engedélyük.

Márki-Zay Péter a Szent Ferenc Programról beszélt

Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely polgármestere azt hangsúlyozta, hogy a most átadott Kalyi Jag Pont koncepciójában mindenkinek van szerepe, a kicsik és a nagyok is részt vehetnek benne, majd a város tervezett, bajai mintára létrehozandó Szent Ferenc programjáról beszélt, amelyben hangsúlyos szerepet kap majd a drogprevenció, a bűnmegelőzés, az alkoholizmus elleni küzdelem és a biztonságos közlekedés is. A programnak szociális háló szerepe is lesz. Ebben partnerként várják a városban működő civil- és karitatív szervezeteket, az oktatási- és szociális intézményeket is.

Nem erre a célra kapták, hanem közoktatásra

– A cél, hogy a gyerekek ne másodrendű életbe szülessenek – fejtette ki a polgármester, majd jelképesen átadta Varga Gusztávnak, a Kalyi Jag Egyesület elnökének az intézmény vásárhelyi hímzéssel elkészített kulcsát.

A Nyár utca 56. szám alatti épület, a volt Táltos iskola ingyenes használatba adását a Kalyi Jag Egyesületnek 2022-ben szavazta meg a képviselő-testület 2037-ig. Azzal a céllal kérték és kapták meg, hogy ott általános iskolai, gimnáziumi, szakgimnáziumi, felnőttoktatási és zeneoktatást indítanak a 2023/24-es tanévtől, de ez idén sem valósult meg. A szerződésben az is benne foglaltaik, hogy amennyiben a használatba vevő az oktatási tevékenységgel felhagy, az ingyenes használat megszűnik és köteles visszaadni az ingatlant.