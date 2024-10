Az Art Hotel konferenciaterme teljesen megtelt érdeklődőkkel. Fotó: Gémes Sándor

Trükkök a hatékony kommunikációhoz

A szakértő megosztott néhány hasznos technikát is. Szerinte például célravezető, ha valamit szeretnénk megértetni valakivel, visszakérdezünk, hogy kiderüljön, valóban átmentek-e a fontos információk. A különböző generációknak a közös kommunikációhoz meg kell érteniük egymás gondolkodásmódját, a szülőknek pedig partnerként kell kommunikálniuk, nem felülről. Az is sokat segíthet szerinte, ha időnként magunkhoz is adunk használati utasítást, hogy mások tudják, mire van szükségünk.

– És nem kell mindenkivel hidat építeni. Mindig lesznek olyanok, akikkel nem is akarjuk érteni egymást. Így arra is meg kell találni a praktikákat, hogy az ilyen típusú emberekkel le tudjuk zárni a kommunikációt. Ha viszont valakivel akivel elszúrtuk a dolgot, szeretnénk kapcsolódni, arra mindig van lehetőség. Mindig tehetünk mást, mint eddig, így lehet létrehozni a változást – zárta gondolatait.