Egyelőre süppedős, puha homok borítja a Vadgesztenye étterem udvarát. Nemrég törték fel a betont, mert a felújítás részeként térkőburkolatot kap a hátsó udvar. A térkövek most még az udvar egyik oldalán sorakoznak felhalmozva még az eredeti csomagolásukban.

Jól halad a bordányi Vadgesztenye étterem felújítása. Megérkeztek a konyhai eszközök, hamarosan kezdik a térkövezést. Fotó: Karnok Csaba

Több raklapnyi konyhai eszköz

Eredeti csomagolásában sorakozik az egyik raktárban az a több raklapnyi konyhai eszköz, polcrendszer is, amit majd a belső munkálatok végeztével építenek be a felújított konyhába és étterembe. Tanács Gábor polgármester tájékoztatása szerint erre hamarosan sor kerül.

Az emeleti terasz is elkészült, a régi udvar eltűnt, hamarosan indul a térkövezés

– mutatta.

Hozzátette, a munkálatok ütemezése változott ugyan, de a beruházás határidőre elkészül.

236 millió forintot nyertek

A bordányi vendéglőnek helyet adó, önkormányzati tulajdonban lévő épület felújításról már többször írtunk lapunkban. 2022 év végén számoltunk be róla, hogy 236 millió forintot nyert Bordány az önkormányzati, Vadgesztenye étterem felújítására. 2022 decemberében az önkormányzat egy kiemelt projektje támogatást kapott az Európai Uniótól és a kormánytól. A vendéglő mint sok másik, az ÁFÉSZÉ volt. Az önkormányzat vette meg lepusztult állapotban. Az étteremben a hagyományos menüs étkeztetés mellett lehetőség van a’la carte étkezésre is. A tanévben itt készítik az ebédet az általános iskola menzájára és a szociális étkeztetést is innen oldják meg.

Egyelőre puha, süppedős homok borítja az udvart. Fotó: Karnok Csaba

Tetőteraszt kap a hostel

Az épület bővítését követően új konyhát alakítanak ki, a konyhatechnológiai eszközök egy része már megérkezett. A bővítésnek köszönhetően az épületben található BordanyHostel tetőterasszal bővül. A Vadgesztenye tetőterében található szálláshelyet csaknem húsz éve alakították ki európai uniós forrásból. A több mint négyszáz négyzetméteres padlástérben hét, saját fürdőszobával ellátott szobát alakítottak ki. A négy- és ötágyas szobákban egyszerre összesen 32 vendéget tudnak elszállásolni. A fejlesztéseknek ezzel még nincs vége, az étterem és a szálláshely udvara is teljesen megújul. Az udvaron hangulatos leülős teraszt alakítanak ki és egy rendezvénysátrat is felállítanak majd. A felújítással a tervek szerint az év vége előtt elkészül a kivitelező.