– Már javában tart a felkészülés az idei KOPAJ-ra, és mi is elkészítettük az első előfeladatunkat, a Vámpírok bálja című musicalből csináltunk egy videóklipet – mondta lapunknak a Károlyi Mihály Kollégium 2. szintjének a képviselője. Bödők Benjámin hozzátette, céljuk az, hogy a KOPAJ videót minél többen megnézzék, hiszen az is számít a zsűrizésben.

A KOPAJ videója már elkészült, de a feladatok java még hátravan. Fotó: Karnok Csaba

Az idei KOPAJ most november 13-tól 15-ig tart

– Ilyenkor fel kell díszítenünk a teljes szintet, ami egy elég komoly feladat, de évről-évre jobban sikerül. Ez ráadásul még csak az előkészület. Kell csinálnunk egy bemutatkozótáncot is, szintén a Vámpírok báljával kapcsolatban. De számtalan más feladat is lesz. Például sportokban, táncban, ügyességi és műveltségi vetélkedőkön állunk ki egymással, vagyis a kollégium többi szintjével. A legnagyobb hangsúly talán a sporton van: a focin, a kosárlabdán nagyon sok múlik, és van egy nagy sportvetélkdős blokk is – mondta Bödők Benjámin.

Van díja is a vetélkedésnek

A vetélkedőnek természetesen van díja is, egy csíkos napernyő, amelyre rákerül az az évi nyertes szint száma, és egy kupa is jár hozzá.

– A KOPAJ egy nagyjából negyven évre visszatekintő hagyomány, és egy életérzés. Fantasztikus, amikor nyolcvan ember egyezerre összejön, és örül vagy éppen szomorkodik, attól függően, hogy egy feladat éppen hogyan sikerül – tette hozzá Bödők Benjámin.