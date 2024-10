Kedden volt 116 éves a szegedi villamosközlekedés, amelyhez innen is gratulálok! Nagy utat jártak be a városi sárga járművek az alatt az idő alatt. A fénykorban ugyan még mentek villamosok Dorozsmára és Újszegedre is, de ezek már sajnos nem léteznek, nyomuk sem maradt. Akkoriban évente, igen évente 300 ezren használták a közlekedésnek ezt a fajtáját, de kedden Knezevics Viktor, a közlekedési cég igazgatója elárulta, hogy ma már naponta csaknem másfél millió utazást regisztrálnak. Ez hatalmas szám, még ha tudjuk is, hogy nyilván nem ennyi emberről van szó, hiszen mindenki legalább kétszer száll villamosra naponta. Egyszerű: munkába menet, és munkából jövet. A cél pedig az lenne, hogy minél több embert rábírjanak a villamosok és a trolik használatára. Nem kell magyarázni, ez az egyik legkörnyezetkímélőbb közlekedési mód. Csakhogy van ezzel egy kis probléma Szegeden.

Sajnos a villamos és a trolipark is siralmas állapotban van. Nyáron forróság, télen hideg van a kocsikban, és mindennaposak a járatkimaradások. Szóval ennek fényében igencsak jó szám a már említett másfél millió. Érdemes lenne elgondolkodni tehát azon, hogy fejlesszenek a járműparkon, és tovább korszerűsítsék a hálózatot. Lefogadom, hogy ha ezt meglépnék, a másfél millióból rövidesen kettő, később pedig még több utazásnak örülhetnének a városi cég vezetői, a városvezetéssel együtt. Vagyis szerintem hiába kevés a pénz, valahonnan szerezni kellene, mert a beruházás rövid távon megtérülne. Arról nem is beszélve, hogy talán kevesebb autó lenne az utakon, nem kellene dugóban ücsörögni. Ezzel együtt a levegő minősége is javulna, és talán nem a szegedi lenne az egyik legszennyezettebb az országban.