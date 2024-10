A testület frakcióinak megalakulását jelentették be a pénteki szegedi közgyűlésben, ahol ez az alakuló ülésen nem történt meg. És itt jött az első meglepetés: az eddigi közgyűlés Momentum frakciójának a tagjai bejelentették, hogy Szeged Jövője néven alakítottak képviselőcsoportot. Ennek lett így a tagja Nagy Sándor alpolgármester és Mihálik Edvin zöldtanácsnok is. Utóbbit kérdeztük, hogy mi az oka a névváltoztatásnak, és kilépnek-e a Momentumból. Azt mondta, hogy nem, csak a baloldalon senki sem alapít pártfrakciót, és a Botka László-féle közös frakciónak nem akartak a részesei lenni.

Ilyen békés közgyűlés már régen volt Szegeden. Fotó: Török János

Közgyűlés volt a városházán

Az Összefogás Szegedért képviselőcsoportját Avramov András vezeti, akik az MSZP és a DK politikusai és tizenöten ülnek a testületben. Frakcióvezető lett Ruzsa Roland, Kiskundorozsma és Szentmihály képviselője a KDNP-t vezeti, frakciótársával, Korponyai Ernővel. A Fidesztől öt képviselő jutott be a közgyűlésbe. A frakciójukat az önkormányzati képviselőként még új, de komoly politikai tapasztalatokkal rendelkező Polner Eörs vezeti. Polner Eörs partnerséget ajánlott a városvezetésnek Szeged fejlesztéséhez, és a legfontosabb feladatoknak a harmadik híd megépítését és az iparfejlesztést említette, de szerinte csökkenteni kell a tömegközlekedési és és parkolási díjakat is.

Újak is vannak

Tóth-Benedek Csanád vezetésével pedig megalakult a Magyar Kétfarkú Kutya Párt frakciója is, aminek szintén két tagja van. A Kutyapárt most jutott be először a szegedi testületbe.

Megszólalásukban a frakcióvezetők és képviselők is arról beszéltek, hogy a jövőben konstruktív együttműködésre törekszenek, és „ügyek mentén” politizálnak majd. Ez a hangulaton is érződött, régen volt ilyen békés az ülés.

Terjeszkedik a BYD

A frakciók bejelentése után Kovács Tamás kapott szót. A gazdasági alpolgármester elmondta, hogy módosítani kell a költségvetést, mégpedig a BYD gyár miatt. Az autógyár építése elérte a második ütemet, ami azt jelenti, hogy a kínai cég újabb összeget fizet a városnak és 161 hektáros földterületért. Ez azonban nem mind marad Szegeden, mert az állam meghitelezett bizonyos előkészítő munkákat, így most azt a pénzt vissza kell fizetni. Egyébként már csupán 15 hektár területet kell átadni a kínai gyárnak, és azzal az övéké lesz a teljes ingatlan. Módosítottak a képviselők a roncsbicikli rendeletet is. Mostantól nem csak az elhagyott bicikliket, hanem a rollereket is elszállítják a közterületekről.