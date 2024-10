A Fidesz-KDNP Mágori Andrást jelölte a Csongrád-Csanád Vármegyei Önkormányzat elnökének. A testület pénteki alakuló ülésén meg is választották a makói politikust. Mágori András mellett kétt alelnököt is választottak: egyikük a testületben újonnan bekerült Haág Zalán, aki a Fidesz-KDNP frakciójában ül, a másik alelnök pedig egy külsős, Csáki Béla lett, aki az előző öt esztendőben is vármegyei alelnökként tevékenykedett.

Megújult a vármegyei közgyűlés. Fotó: DM

Az alakuló ülésen ott volt Csongrád-Csanád vármegye főispánja is. Salgó László elmondta, hogy ez az önkormányzati ciklus biztosan más lesz, mint az eddigiek.

– Ez egy új fejezet lesz, nemcsak a vármegye, hanem az egész térség életében. Lehetőséget ad arra, hogy tovább építsük közösségünket, előmozdítsuk a térség fejlődését – fogalmazott a főispán. Salgó László beszélt arról is, hogy a vármegyében négy nagyberuházás is zajlik, Szegeden és Makón is, és ezek azok, amelyek megváltoztatják a térséget.

– Vagyis nagyon jelentős változások előtt állunk, és nekünk az a feladatunk, hogy az új lehetőségekkel közösen éljünk. Beindítjuk Versenyképes járások programot, ami további lehetőségeket biztosít a településeknek – mondta még a főispán.

Csongrád-Csanád vármegye önkormányzatának testületébe 19 képviselő jutott be. Közülük tízen a Fidesz-KDNP, öten a Mi Hazánk, ketten a DK, és ugyancsak ketten a Momentum frakció tagjai.