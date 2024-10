A Krausz Ferenc Nobel-díjas fizikus által vezetett, fővárosi székhelyű Molekuláris- Ujjlenyomat Kutató Központ (CMF) már tízezer embert vont be Magyarország egyik legnagyobb léptékű tudományos kutatásába, a H4H Programba, amelynek célja egy lézeres egészségmonitorozó eszköz létrehozása. Az orvostudományi kutatás következő szakaszába további ötezer egyén bevonása a cél – tájékoztatott a központ közleményében.

Krausz Ferenc szegedi laborját az ELI-ben alakították ki. Archív fotó: Karnok Csaba

Molekuláris ujjlenyomatot vizsgálnak

A CMF víziója a megelőző, proaktív egészségügyi ellátás. Egy olyan jövő, ahol a betegségek már az első tünetek megjelenése előtt diagnosztizálhatóak. A cél eléréséhez a kutatóközpont a H4H Programon keresztül tizenötezer résztvevőt von be, akik meghatározott időszakonként vért adnak a kutatáshoz. A kutatók a vérmintákból centrifugálással vérplazmát vonnak ki, amelyet ultrarövid impulzusú lézerfénnyel világítanak meg. Így jön létre a molekuláris ujjlenyomat, amely a vér molekuláris összetételében rendkívül kismértékű változások kimutatására is alkalmas lehet. A módszer egyelőre kísérleti fázisban van, de az előzetes eredmények biztatóak arra vonatkozóan, hogy bizonyos súlyos betegségek, mint a cukorbetegség vagy a rák, már a kialakulás korai szakaszában észlelhetővé válhatnak.

Magas kockázatú alanyokat keresnek

A 2021 óta bevont tízezer alany egészségi állapota különböző, az önkéntesek között a legnagyobb arányban teljesen egészséges alanyok találhatók. A kutatás következő szakaszában az úgynevezett nagy kockázatú ágba keresnek önkénteseket. Az ideális alany elmúlt 50 éves, magas vérnyomására gyógyszert szed, magas a koleszterinszintje vagy koleszterincsökkentőt szed, dohányzik vagy sok éven keresztül dohányzott, de más komolyabb betegsége nincs. Az alanyok a kutatásban álnevesített módon vesznek részt.

Szegeden is lehet csatlakozni

A program a résztvevők számára komoly előnnyel is jár. A lézeres vizsgálaton túl a vérmintán hagyományos laborvizsgálatot is végeznek, amelyet orvosi konzultáció során ingyenesen ki is értékelnek. Ez segíti az alanyok számára nyomon követni a saját egészségi állapotukat.