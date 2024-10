A történelemben nemcsak legendaként, hanem valóságosan is megjelent a krizantém.

A krizantém nagyon sok sírt díszít ilyenkor a temetőkben. Fotó: Bús Csaba/MW

A Szung dinasztia is termesztette Kínában már időszámításunk előtt 550-ben említik, a Szung-dinasztia korában nemesítették is. Főleg a szokatlan színű, formájú fajtákat kedvelték, ahogy napjainkban is. A krizantém Kínában az ősz jelképe lett. A krizantémról már az ókorban is született vers, de a képzőművészeknek is kedvelt témája.

De hogyan lett temetői virág a krizantém? Talán egyszerűbb a magyarázat, mint azt gondolnánk. November elsejére már nem sok virág nyílik, a krizantém viszont ezt az időt szereti. Valószínűleg így lett a kegyelet virága.

Évente egyébként 20 millió szál krizantémot visznek ki Magyarországon a sírokra. Hogy mit tegyünk, hogy a temetőben minél tovább maradjon szép és üde a krizantém, erről is beszélgettünk podcastunkban Sipos József növényorvossal, Sipos gazdával.