Talán meglepő lehet, de az egyik legnehezebb témakör számára az élővilág volt, ezek a kérdések adták számára a legtöbb kutatómunkát.

– Egy orvostól lehet, hogy ez furcsa, de a növény- és állatvilágban azért nem vagyok annyira otthon. Ahogy a sportban és a könnyűzenében sem, bár ezekből azért sokat fejlődtem a Géniusz alatt – mondta.

Még ő se tudta mindenre a választ

A kérdések helyes megoldása a könyvben mindig a következő oldalon található, így könnyen ellenőrizhetők is. Kovács Attila elárulta, vele is előfordult, hogy biztos volt egy válaszban, mivel azonban minden kérdésnek alaposan utána nézett, volt, amiről kiderült, rosszul tudta.

A Dr. Kvíz című kiadványban egyébként nem csak kérdések szerepelnek, kisebb sztorikat is lehet benne olvasni Kovács Attiláról, aki abban bízik, hogy könyvét társaságokban, családokban is használják majd néhány kellemes játékra. Ami nem csak hogy izgalmas pillanatokat okoz majd, de mindenki tanulhat is belőle.