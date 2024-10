Az ötöslottón 217 napja nincs telitalálat, így mostanra 6,222 milliárd forintra hízott a főnyeremény összege. Ennyit vihet haza szombaton az, aki eltalál 90-ből 5 számot. A hatmilliárdos álomhatárt egyébként ezen kívül csak egyszer lépte át a jackpot összege a játék 57 éves története során.

Továbbra is lottólázban égünk, a lottónyereményből a 20 legdrágább szegedi ingatlant is megvehetnénk. Illusztráció: Máté Krisztián / MW

Mire elég a rekordnyeremény?

Ebből akár 200 darab egykilós befektetési célú aranyrudat is lehet vásárolni, egy kilós ezüsttömbből pedig 12 és félezret. Aki utazni szeret, az ennyi pénzből már több mint ezerszer megkerülheti a Földet az Egyenlítő mentén. Már ha szeretné. A Szerencsejáték Zrt., felmérése szerint ugyanis az eddigi nagy összegű nyereményt nyert játékosok 70 százaléka a szűk családi körnek tervezett adni a nyereményből, a pénz jó részét inkább befektette, és csak kevesen mondták azt, hogy utazni szeretnének.

Ha például valaki téglába fektetne, pont megveheti a jelenleg kínált három legdrágább magyarországi ingatlant – igaz, akkor egy vasa sem maradna. Lenne viszont 15 tetőtéri lakása egy budapesti luxusházban az 5. kerületben, egy komplett, 5 emeletes háza a 9. kerületben és egy 14 szobás, 3. emeleti, felújított, panorámás boutique hotelje a Bajcsy-Zsilinszky út elején.

Szegeden lakóparki épületre is futná a nyereményből

De persze szegediként itt is elköltheti a pénzt. A lottónyertes megvehetné például a Cédrus Liget egyik 28 lakásos épületét is potom 1,6 milliárd forintért. Mellé még 19 másik luxusingatlan is beleférne a büdzsébe – a jelenleg kínált legdrágább szegedi otthonokat szigorúan csökkenő ár szerint sorakoztatva. És ezek között már csak 3 további társasház van. A többi mind csupán egy-egy család számára biztosít otthont – mint például a portfólió lehetséges ékköve, a 600 millió forintos, 5 szobás, konditeremmel és fűtött medencével ellátott belvárosi luxusotthon.

A tuti nyereményhez egyébként nagyjából 44 millió szelvényt kellene kitölteni, ami több mint 17 milliárd forintba kerülne. De valakinek előbb-utóbb szerencséje lesz enélkül is.