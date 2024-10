A háztáji védelme is fontos

Pinnyey Szilárd szerint a háztáji állattartók egy jelentős részére is jellemző a tudatosság, de valóban sokan tájékozatlanok. Tapasztalata szerint azok, akik körültekintően foglalkoznak a takarmányozással, ismerik a megfelelő tartási körülményeket, sokat tesznek azért is, hogy megvédjék a jószágokat. Ez a tudatosság szükséges is, mert a vírus robbanásszerűen fertőz. Attól viszont nem kell tartani, hogy emberre veszélyes lenne.