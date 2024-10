Esküt tett Czirbus és Tiszlavicz

Ahogyan előre jeleztük, két társadalmi megbízatású alpolgármester lesz mostantól Makón: a testületi tagok közül Czirbus Gábor, illetve a kívülről felkért Tiszlavicz László professzor. Megállapították a képviselők a polgármester, illetve az alpolgármesterek tiszteletdíját – ez persze nem valódi döntés volt, puszta formalitás, az összegeket ugyanis törvény írja elő. E szerint nettóban a polgármester illetménye továbbra is havi 648 ezer, költségtérítése 97 ezer, béren kívüli juttatása pedig 39 ezer forint. Utóbbi éves összegét Farkas Éva Erzsébet most is jótékony célra, ezúttal a nagycsaládos egyesület támogatására ajánlja fel. Az alpolgármesterek nettóban havi 291 ezer forintos tiszteletdíjat és 43 ezer forintos költségtérítést kapnak.