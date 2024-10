Elfogadta szerdán a képviselő-testület azt a rendeletet, ami alapján hamarosan érkezik a makói utalvány a helyben élő, 65. életévüket betöltött nyugdíjasoknak. Erre a város 78 millió forintot költ. Mint megírtuk, az utalványokat a körzeti képviselők kézbesítik november 15-től.

A makói utalvány részletei is kiderültek a szerdai ülésen. Fotó: Szabó Imre

Makói utalvány 5121 embernek

Farkas Éva Erzsébet polgármester most azt is elmondta, úgynevezett Rewin utalványokról van szó, amit 65 helyszínen – többek között üzletekben, éttermekben, különböző szolgáltatóhelyeken – , azaz majdnem mindenütt be lehet váltani a városban. Megtudtuk: az összesen 15 ezer forint értékű utalványokat egy borítékban, ezer és kétezer forintos címletekben kapják meg az érintettek, akik pontosan 5121-en vannak. Akiket nem találnak otthon az adventi időszakban, karácsonyig, azok január 31-ig a városházán, a hatósági csoportnál, ügyfélfogadási időben vehetik át személyesen az utalványokat.

Mindjárt kész a kínai gyár

A polgármester bejelentette: a makói ipari park területén a Benepack Hungary Kft. beruházásában, a Market Zrt. kivitelezésében épülő csomagolóüzem készültségi szintje elérte a 92 százalékot. Ez azt jelenti, hogy már a befejezés időszaka zajlik. Jelenleg a kert- és útépítési munkákat végzik, telepítik a gyengeáramú rendszereket, ezzel párhozamosan megkezdték a gyártócsarnokban a technológia telepítését is. Jól halad a gyár működéséhez szükséges közművek, többek között a szennyvízmedence és a vezetékek kiépítése is. Ha a szakhatósági engedélyek időben megérkeznek, a jövő év első negyedében várhatóan megkezdődik a termelés a kínai tulajdonú üzemben.