Márki-Zay Péter azt javasolta, hogy akik joggal, de fájlalják az emeléseket, gondoljanak arra, „hogy Hódmezővásárhely micsoda emelkedésektől védte meg eddig őket, mert a kormány által rájuk szabadított infláció sokkal nagyobb terhet tett a nyugdíjasokra, mint amit mi teszünk”.

Márki-Zay Péter szerint az idősotthoni ellátást érintően az infláció egyharmadát a város „nyeli le”. Archyv Fotó: Frank Yvette

Márki-Zay Péter: Az idősotthon minden lakóját évi 100 ezer forinttal támogatjuk

– Az elmúlt 6 évben a nyugdíjak 190 százalékkal emelkedtek, azoké is, akik az idősotthonban élnek. Mi ez idő alatt 130 százalékkal emeltük a díjainkat, az infláció egyharmadát lenyeltük, vagyis mi iszonyatosan támogatjuk őket – mondta Márki-Zay Péter. Hozzátette, a Kovács-Küry Időskorúak Otthona nemcsak vásárhelyieket fogad, hanem a szabad kapacitások erejéig máshonnan érkezőket is. Minden ott lakót jelenleg is több mint 100 ezer forinttal támogat a város évente.

– Ki az, aki 100 ezer forintot kap egy önkormányzattól évente? Azt nem is sorolom, hogy mennyi mindent fejlesztettünk az idősek otthonában – említette meg Márki-Zay Péter.

Tavaly a kistérségi társulás polgármesterei nem járultak hozzá az emeléshez

Hozzátette, tavaly azért nem tudtak árat emelni, mert akkor az otthon még a Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társuláshoz tartozott, és a fideszes vezetésű Mindszent, Mártély és Székkutas vezetése nem engedte meg az emelést. A társulásból Vásárhely január 1-jével lépett ki.

Az idősotthon 180 lakója közül egyébként körülbelül 160 lakónak futja a nyugdíja a 31 napos hónapban a 176 700 forintot, a többiek esetében a családjuknak, néhány főnél pedig az önkormányzatnak kell kiegészíteni a fizetendő összeget.

Romániával is példálózott

Márki-Zay Péter arról is beszélt, hogy az idősek minden szeretetet és odafigyelést megérdemelnek, ezért a város tanyagondoki szolgálatot indított és karácsonyi pénzt ad a kérelmezőknek. Ezt követően Romániával példálózott, hogy ott szerinte magasabbak a nyugdíjak, mert a román állam jobban megbecsüli az időseit, mint a magyar.

– Azt látom, hogy Magyarországon a kormány nem törődik a nyugdíjasokkal – mondta a polgármester 5 perccel azután, hogy arról beszélt, a magyar kormány 190 százalékkal emelte hat év alatt a nyugdíjakat.