A közgyűlésen Kis András, a Helyi Választási Bizottság elnöke számolt be a június 9-i helyhatósági választás eredményéről. A választójoggal rendelkező vásárhelyi polgárok 66,43 százaléka szavazott, Márki-Zay Péter lett a polgármester, aki 12ezer 505 szavazatot kapott.

Megalakult a vásárhelyi közgyűlés. Esküt tettek a képviselők, majd Márki-Zay Péter is. Fotó: Karnok Csaba

Mind a 10 választókörzetben az MMM nyert

Mind a 10 egyéni választókörzetben a Mindenki Magyarországa Mozgalom (MMM) képviselő-jelöltjei nyertek: Kecskés Fanni, Detki Dávid, Arany-Tóth Katalin, Gyöngyösi Ferenc, Jovány Gyula, Szabó Ferenc, Berényi Károly, Turi Csaba, Fodor Györgyi és Horgos Nóra. A Fidesz-KDNP listás képviselői szeptember végén jelentették be, hogy átveszik a megbízólevelüket és beülnek a közgyűlésbe. Listán négyen jutottak be: Botkáné Kovács Henriett, Magy Enikő Diána, Szél István és Szeibel Máté. Botkáné Kovács Henriett azonban lemondott a mandátumáról, helyére a Fidesz-KDNP Markó Csabát delegálta.

Márki-Zay Péter: alkalmazkodni kell a klímaváltozáshoz

A képviselők és a polgármester is ünnepélyes esküt tettek az alakuló közgyűlésen.

Márki-Zay Péter a székfoglaló beszédében hangsúlyozta, a közgyűlés feladata a város működési alapjának előteremtése, a gazdálkodási fegyelmezettség. Prioritást élvez a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás. A polgármester ezzel kapcsolatban a vízvisszatartást, a zöldterületek növelését, a hőszigetek felszámolását is megemlítette. Előrevetítette, hogy a ciklusban kiemelt figyelmet kap Vásárhely épített öröksége is. Folytatják az utak, járdák felújítását is.

Meghirdette a Szent Ferenc programot

Márki-Zay Péter az ünnepi közgyűlésen hirdette meg a Szent Ferenc programot, amelyet bajai példára hamarosan elindítanak. Azt a célt szolgálja, hogy senki se érezze magát bármilyen hátrányos megkülönböztetés miatt másodrendű polgárnak Hódmezővásárhelyen. A program része lesz a bűnmegelőzés, a drogprevenció és azt is el szeretnék érni, hogy Hódmezővásárhelyen ne történjen egyetlen halálos közúti baleset sem.

Az ünnepi közgyűlés után 1 órás szünetet tartottak a képviselők, amelyet követően az első rendes közgyűléssel folytatják a munkát. Többek között alpolgármestereket is választanak.