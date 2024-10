Márki-Zay Péter többek között arról is megemlékezett, hogy Hódmezővásárhely idén több jeles személyét is elvesztette.

Márki-Zay Péter hangsúlyozta, minden vásárhelyi nevében emlékezünk az elhunytakra. Fotó: Kovács Erika

Márki-Zay Péter: Azon dolgozunk, hogy minél kevesebb baleset történjen

– Minden vásárhelyi nevében emlékezünk az elhunytakra. Körülöttünk már jól látszik, hogy a fák pirosba, sárgába öltöztek, érezhető, hogy a természet is téli álmára készül, az elmúlás vesz körül bennünket. Szomorú, ha valakinek nem adatik meg a hosszú élet, hanem fiatalon, akár betegség vagy erőszak hatására, esetleg balesetben meghal, ami nálunk itt, Hódmezővásárhelyen is bárkit fenyeget. Egy szülőt nem érhet nagyobb tragédia, mint hogy eltemesse a gyermekét. Hódmezővásárhelyen azon dolgozunk, hogy ilyen esetek minél ritkábban forduljanak elő – mondta Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely polgármestere. Kiemelte a jól megvilágított utcákat és azt is, hogy a gyorshajtások kivédésére is lépéseket tettek, ez jövőre már érezteti hatását.

Tiltakoznak a háborúk ellen

– A háborúk ellen nem sok mindent tehetünk, de mindig tiltakozunk és felemeljük a hangunkat, ha magyar fiatalokat visznek háborúba – mondta Márki-Zay Péter. Azt is hangsúlyozta, a város felelőssége is, hogy egészségesebb életmódra biztassák a város lakóit.

A polgármester azt is megemlítette a beszédében, hogy több jeles vásárhelyi is meghalt idén, többek között Erdős Péter díszpolgár, képzőművész, Dani Imre költő, Kenéz-Heka Etelka Pro Urbe-díjas író-költő.

Megkoszorúzták az emlékműveket

A polgármester beszéde után Mándi Kitti református lelkész és Szabó Csengele unitárius lelkész emlékezett és mondott imát. Az ünnepség végén megkoszorúzták az I. világháborús szobrot. A koszorúzás a Hősök terén a II. világháborús emlékműnél, a Kincses temetőben a díszsírhely parcellánál, a katolikus temetőben a hősi halottak emlékhelyénél folytatódott és a Szent István király templom falán lévő leventetáblánál zárult.