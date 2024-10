Tatár Zoltán, Hódmezővásárhely volt jegyzője a közösségi felületén jelentette be, hogy megnyerte a 2023 tavaszán indított munkaügyi perét a Márki-Zay Péter vezette önkormányzat ellen.

Tatár Zoltán megnyerte a munkaügyi pert. Archív fotó:

Másfél évig húzódott a per

„A hódmezővásárhelyi polgármesteri hivatal ellen általam indított közszolgálati jogvitában jogerőre emelkedett az elsőfokú ítélet, mivel a polgármesteri hivatal visszavonta a fellebbezését. A jogerős ítélet alapján mintegy 5,1 millió Ft kártérítést, valamint ennek 2023. április 7. óta járó késedelmi kamatát kell számomra megfizetniük a közszolgálati jogviszonyom jogellenes (érvénytelen) megszüntetése miatt” – írta. A munkaügyi per másfél évig húzódott.

Kémkedéssel is meggyanúsították

Tatár Zoltán „ügye” még a 2022-es országgyűlési választás előtt kezdődött, amikor az országgyűlési egyéni választókerületi bizottsági tagnak jelölt, Pro Urbe-díjas Faragóné Szénási Emese egy „javított” előterjesztéssel a póttagok közé került. Helyette Márki-Zay Péter ügyvédjének lányát, az azóta települési képviselővé választott és esküt tett Kecskés Fannit delegálta a közgyűlési többség a bizottságba. Ezek után mondott le az akkori jegyző, de vezető jogtanácsosként továbbra is a hivatalban maradt. Márki-Zay Péterrel megromlott a kapcsolatuk, a polgármester még kémkedéssel is meggyanúsította Tatár Zoltánt, akinek azóta „papírja” van róla, hogy nem kémkedett. Végül a volt jegyző felmondott, írásban is megegyeztek a távozása feltételeiről, amit azonban Márki-Zay Péter, jogi aggályokra hivatkozva, nem tartott magára nézve kötelezőnek. Tatár Zoltán perre ment.

Busás összeg 15 napon belül

– Az ítélet már januárban megszületett, ami ellen fellebbezést nyújtott be az önkormányzat. Mint kiderült, ezt a bírósági ítélkezési szünet első napján, július 15-én visszavonták. Engem csak most értesített erről a bíróság. Az azonban egyértelmű, hogy a fellebbezési história csak időhúzás volt a hivatal részéről – nyilatkozta lapunknak Tatár Zoltán, akitől megtudtuk, 15 munkanapon belül kell a polgármesteri hivatalnak a nettó 5 millió 98 ezer 800 forintot és az összeg késedelmi kamatát kifizetnie. Ez utóbbi, Tatár Zoltán számítása szerint 860 ezer forint. A feleknek kell viselni a per során felmerült saját költségeiket, ami a volt jegyző meglátása szerint az önkormányzat esetében nem kevés, több mint egymillió forint lesz.