A volt főigazgató 1956-ról, Márki-Zay Péter pedig a napi politikáról beszélt az ünnepségen.

Az önkormányzat ünnepségén a város koszorúját Márki-Zay Péter és az alpolgármesterek vitték, majd a pártok és civil szervezetek képviselői is elhelyezték koszorújukat az örökmécsesnél. Fotó: Kovács Erika

Szenteljétek meg ezt a napot, magyarok!

– Amikor a Magyar Országgyűlés úgy döntött, hogy október 23-a legyen nemzeti ünnep, minta csak azt mondta volna, hogy „Szenteljétek meg ezt a napot, magyarok!”, akkor ennek jó oka volt, hogy csak erre az értékre figyeljünk. Hogy mi ez az érték? A megemlékezéseken gyakorta elhangzik Albert Camus írása, A magyarok vére. Hogy mi is volt a magyarok vére? Közel 300 embert végeztek ki a forradalmat követő megtorlás során és csaknem 2400-an lelték halálukat katonai fegyverek okozta sérülések miatt. Közülük körülbelül 300-an álltak a sztálinista oldalon, a többiek vagy fegyveres felkelők, vagy véletlen áldozatok, közéjük tartoznak a sortüzek áldozatai is – mondta emlékbeszédében Nahimi Péter történész. Feltette a kérdést, vajon mi 2024-ben méltóak vagyunk-e az ’56-os hősök áldozatára, amelyeket értünk is hoztak.

A szabadság olyan cél, amire folyamatosan törekedni kell

Nahimi Péter hangsúlyozta, a szabadságért hozott áldozat a jövőnek szól. – A szabadság nem egy természetes állapot, hanem egy cél, amelyre folyamatosan törekedni kell, ha hiszünk benne – fogalmazott.

Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely polgármestere több mint 20 perces aktuálpolitikai beszédet mondott. Kiemelte, van összefüggés 1956 és az ukránok szabadságharca között. Mindkét esetben a szabadságvágy összekapcsolódott a nyugati kultúrához való tartozás vágyával.

Márki-Zay Péter: A nyugat részei legyünk, ne egy új Szovjetunió 20. tagállama

– Szabadság, demokrácia, jogállamiság, piacgazdaság – ezek az értékek adnak egy nemzetnek boldogságot és jólétet – mondta. Márki-Zay Péter többször idézte Orbán Viktor miniszterelnök az ukrajnai háborúval kapcsolatos nyilatkozatait.