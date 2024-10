A szakember az intézet által szervezett nemzetközi konferencia előtt újságíróknak elmondta, a párok meddőségének oka valamivel kevesebb mint egyharmad részben a petevezeték elzáródása. Az esetek 40-45 százaléka a férfi oldali meddőség következménye, míg a párok egy részénél más, akár ismeretlen vagy az életkorral összefüggő okok következménye, hogy nem születik meg a vágyott gyermek.

Egyre inkább elkezdenek fókuszálni a férfi oldali meddőségi problémákra. Illusztráció: Shutterstock

Az orvosigazgató hangsúlyozta, új irányt kezd venni az in vitro fertilizáció: míg korábban javarészt a női oldalra koncentráltak, egyre fontosabbá válik a férfiak kezelése annak érdekében, hogy fokozni lehessen a sikeres fogantatás esélyét. A férfi oldali meddőségi problémák aránya a modern terápiákkal valószínűleg csökkenthető – tette hozzá.

A szakember kifejtette, a legújabb kutatási eredmények azt mutatják, hiába létezik olyan technika, amellyel nagyon kevés spermiumból is létrehozható terhesség, egyáltalán nem mindegy, hogy a kezelés pillanatában mennyi spermium áll rendelkezésre. Összetett hormonterápia segítségével a férfi oldalon is jelentős javulás érhető el a kezelés előtt. Amennyiben a férfi vállal egy három hónapos terápiát, előfordulhat, hogy olyan szintre sikerül felhozni a spermiumtermelést, hogy nem is szükséges az in vitro fertilizáció.

Szegeden komoly hagyományai vannak a meddőséggel kapcsolatos kutatásoknak és a meddőségkezelésnek. Az egyetem három éve vette át az egykori Kaáli Intézetet, azóta az SZTE végzi a meddő párok kezelését

– közölte az orvosigazgató.

Zádori János kifejtette, a kezdetektől fogva fontos cél volt, hogy a kutatás mellett a szakterületen dolgozóknak minél szélesebb körben bemutassák a legújabb tudományos ismereteket. Ezért szervezett az intézet nemzetközi konferenciát, amelyen világszerte elismert szakemberek ismertetik kutatási eredményeiket. A résztvevők kétharmada érkezett magyarországi reprodukciós medicina intézetekből, egyharmaduk pedig külföldről, a környező országok – Románia, Szerbia, Szlovénia – mellett Spanyolországból is. Európai statisztikák szerint a fejlett országokban egymillió lakosra évente mintegy 1500 kezelés esik. Ez alapján Magyarországon 14-15 ezer kezelésre lenne szükség, amit meg is közelít a jelenlegi 12 ezret meghaladó éves szám – tudatta a szakember.