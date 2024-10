A körülmények és maga a vizsgálat sem indokolja az alacsony részvételt, a legfőbb ok tehát, hogy a nők félnek megtudni, hogy betegek.

– Ez azért téves gondolkodásmód, mert minél korábbi állapotában fedezzük fel a daganatot, annál kisebb műtét elegendő a gyógyuláshoz – hívta fel a figyelmet Kincses Zsigmond Tamás, aki szerint aki nem jár szűrésre, eldobja magától az esélyt, hogy később is teljes értékű életet élhessen. Hozzátette: a mammográfia az egyetlen, bizonyítottan hatékony módja a daganatok kiszűrésének, vagyis egy ultrahangvizsgálat nem helyettesítheti ezt a vizsgálatot.

Aki nem kap behívót, kérjen beutalót

Ormándi Katalin kiemelte: fontos a rendszeres, kétévente megismételt mammográfiai szűrés, így van ugyanis esély arra, hogy időben felfedezzék a kóros elváltozásokat. Szegeden egyébként az emlődaganatos esetek több mint felét 65 évnél idősebbek körében diagnosztizálják, éppen ezért arra is felhívta a figyelmet, hogy bár ilyenkor már nem kapnak a nők behívót, kérjenek beutalót háziorvosuktól és továbbra is járjanak rendszeresen szűrésre. A szakember azt is megjegyezte, hogy bár ritka, férfiak körében is előfordulhat melldaganat, így akinek panasza van, szintén kérheti ezt a vizsgálatot.