A migrénnel kapcsolatos gyógyszerkutatások javában zajlanak világszerte, előrelépések is történtek a terápiában, azonban az új gyógyszerek sem enyhítik minden egyes páciens panaszait. A HUN-REN–Szegedi Tudományegyetem Idegtudományi Kutatócsoportjának vezetője szerint kutatásuk újabb terápiás lehetőségekhez vihet közelebb a migrén elleni küzdelemben.

Vécsei László vezeti a szegedi kutatócsoportot. Archív fotó: Karnok Csaba

Egymilliárd ember küzd a migrén ellen

Az MTI által szemlézett közlemény szerint a migrén sokszor elviselhetetlen szenvedéssel jár, de ez a fejfájástípus nem csak ezért számít a neurológia egyik legfontosabb betegségének. A világ lakosságának 10-16 százaléka szenved ettől a kórképtől, azaz hazánkban több mint egymillió embert érint, amely a nőknél gyakrabban fordul elő, mint a férfiaknál. Világszerte csaknem egymilliárd ember mindennapjaihoz tartozik hozzá ez az igen kellemetlen fejfájás.

Vécsei László professzor, a kutatócsoport vezetője hangsúlyozta, minden olyan eredménynek, amely csökkenti a migrénes betegek szenvedését, nagyon komoly gazdasági következménye is van.

A stressz kezelésével, megfelelő mennyiségű és minőségű alvás esetén csökkenhet a migrénes fejfájás, de a genetikai hajlam is közrejátszik annak kialakulásában. Több gén együttes hatása miatt nagyobb esély lehet a tünetek jelentkezésére. De a környezet is közrejátszhat ebben: előfordul, hogy valaki migrénes rohammal válaszol az időjárás-változásra, de a stresszes életmód és a nem alvás is kiválthat ilyen rohamokat.

Egyes kutatások szerint a migrénnel élők statisztikailag kicsit nagyobb eséllyel kapnak stroke-ot, mint azok, akik nem szenvednek ettől a betegségtől, de bizonyos fokú kapcsolatot találtak a migrén és az epilepszia között is

– olvasható a közleményben.

Fókuszban az ideg- és immunrendszer

A Vécsei László vezette szegedi kutatócsoport jelenleg a migrén és a kinurenin-rendszer kapcsolatát vizsgálja, amely területtel az eddigi kutatások még kevésbé foglalkoztak. Legfrissebb publikációjukban az ideg- és immunrendszer szerepét tekintették át a kinurenin-anyagcsere változása szemszögéből.