Zsombó apraja-nagyja együtt emlékezett meg az 1956-os forradalom hőseiről a művelődési házban, amely megtelt gyerekekkel október 23-án este. Gyuris Zsolt polgármester köszöntője után Mihálffy Béla országgyűlési képviselő mondott beszédet.

Mihálffy Béla úgy fogalmazott, hogy a magyar nép létezése óta a szabadság népe. Fotó: Karnok Csaba

Emlékeztetett, hogy a forradalom lángját a szegedi egyetemisták lobbantották fel. Rámutatott, hogy 1956-os hőseink a nemzet korábbi nagyjainak szellemiségét és hagyományait követve életüket is készek voltak feláldozni a függetlenségért és a szabadságért.

– A magyar nép ugyanis létezése óta a szabadság népe. Az elmúlt fél évezred pedig folyamatosan Magyarország nemzeti függetlenségéért és szabadságáért folytatott, szakadatlan küzdelemről szólt. Ennek a küzdelemnek az egyik legdicsőbb és legfényesebb fejezete 1956 – fogalmazott Mihálffy Béla, majd azzal folytatta, hogy ez a küzdelem ma is tart.

– Az európai és magyar patriótákat jelenleg is veszély fenyegeti. Isztambul, Bécs, Berlin és Moszkva után most épp Brüsszel akarja megszabni, hogyan és kivel éljünk, miről és mit mondhassunk, sőt azt is, hogy miről és mit gondoljunk. Az elmúlt évszázadok és évtizedek hazafiai is pontosan tudták, hogy Magyarországnak a nemzeti önrendelkezése érdekében folytatott harca nem ért véget. Újra és újra meg kell védenünk szabadságunkat, nemzeti függetlenségünket – hangsúlyozta.