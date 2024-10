Ambrózfalva új vezetése úgy látja, ha egy nagyobb településsel tartoznak közös hivatalba, annak több előnye van. Nagy Szabolcs leszögezte, az új közös hivatal nem kerül majd többe a falunak, mint a jelenlegi.

Nagy Szabolcs elmondta, ha közös hivatalt váltanak, utána is jó kapcsolatra törekszenek Csanádalbertivel, Nagyérrel és Pitvarossal. Fotó: Kovács Erika

Nagy Szabolcs: A 4 település között érdekellentét van

– Egyeztettünk a képviselő-testülettel a közös hivatal kérdésében. A javaslatom az, hogy a négy település közötti szerződést bontsuk fel és kössünk egy újat a következő ciklusra Makóval. Amit a közös hivatal váltástól várnék, az a részben sokkal hatékonyabb ügyintézés. Ha az elmúlt 10 évet nézzük, úgy gondolom, látja a lakosság is, hogy a mikrotérséggel közös hivatalból nem tudott profitálni, miközben a másik három település fejlődött. Mi vagyunk az egyetlen település a négy közül, amelynek ez nem sikerült – mondta Nagy Szabolcs, Ambrózfalva új polgármestere a hét elején megtartott lakossági fórumon. Úgy látja, ez lehetett részben a településvezetés hibája is, de nem 100 százalékban.

– A mostani közös hivatalunkkal nekem az a legnagyobb problémám, hogy a 4 település között érdekellentét van, már csak a hasonló méretünkből adódóan is, ami nekünk eddig versenyhátrányt jelentett. Érthető módon mindenki igyekszik küzdeni a fejlesztési forrásokért. A hivatal székhelye nem nálunk van, én pedig nem szeretném, hogy a másik három település belelásson a pénzügyeinkbe, vagy a fejlesztési terveinkbe. A makói hivatal jobban megengedheti magának, hogy olyan szakembereket is alkalmazzon, amelyekre a kisebb településeknek nincs lehetőségük. Itt nem az ügyintézésre gondolok, mert a jelenlegi közös hivatalban amit kell, azt meg tudunk oldani, de például műszaki területtel vagy pályázatírással foglalkozó szakembereink nincsenek – emelte ki Nagy Szabolcs.

A polgármester kérése, ne higgyenek a szóbeszédeknek!

A polgármester arról is beszélt, hogy már vannak olyan kívülről jövő szóbeszédek, hogy Ambrózfalvának Makó a "gatyáját és a zokniját is elviszi".

– Erről nincs szó. A tárgyalások még folyamatban vannak Makóval, de már most kijelenthető, hogy nem kerül majd több pénzünkbe, ha Makóhoz tartozunk a közös hivatallal, mint amennyit jelenleg fizetünk, sőt lehet, hogy még olcsóbban is kijövünk – fogalmazott Nagy Szabolcs. A polgármester hangsúlyozta, a hivatalváltás nem jelent a lakosságnak változást. Továbbra is helyben lehet azokat az ügyeket intézni, amelyeket eddig, sőt, lesz még egy plusz ügyintéző is.