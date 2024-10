Egy idős házaspárra egy helyi, dolgozni nem szerető, de a behízelgéshez jól értő házaspár szállt rá. Ezek a csalók is találtak ügyvédet, aki képes lett volna asszisztálni a ház átíratásához. A szomszédok jelezték a bajt. Ez esetben a kormányhivatalt is be kellett vonni. Addigra a csalók sok mindent eladtak, és a házba már költöztették volna be az új tulajdonosokat. Nem volt egyszerű a megoldás, de meg tudtuk őrizni az autójukat és a házukat is