A nemzetiségi nyelv és irodalom írásbelikkel pénteken megkezdődnek a 2024/2025-ös tanév őszi érettségi vizsgái. A vizsgákat az erre kijelölt középiskolák és a kormányhivatalok szervezik meg. A jelentkezési adatok alapján idén ősszel 202 intézményben várhatóan több mint 22 ezren érettségiznek, a lebonyolításban 252 érettségi vizsgabizottság működik közre.

Pénteken kezdődik az őszi érettségi időszak. Illusztráció: Csapó Balázs

Az őszi érettségi vizsgaidőszakban rendes, szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló és javító, valamint előrehozott vizsgára is lehetett jelentkezni. Előrehozott vizsgából lesz a legtöbb: a résztvevők csaknem 58 százaléka azért maturál most, hogy jövő tavasszal kevesebb tantárgyból kelljen majd számot adnia tudásáról. De sokan, körülbelül 30 százaléknyian vállalkoztak szintemelő vizsgára, vagyis középszintű érettségijük megszerzése után ugyanabból a tantárgyból emelt szinten is vizsgáznak – a több felvételi pont reményében.

A közép- és emelt szintű írásbeli vizsgákat október 11. és október 25., az emelt szintű szóbeliket november 7. és 11., a középszintű szóbeliket pedig november 18. és 22. között tartják. Az érettségizők várhatóan több mint 24.200 vizsgát tesznek: mintegy 13.100-at emelt, 11.100-at pedig középszinten. A jelentkezők választásai alapján ebben a vizsgaidőszakban – az idegen nyelven is teljesíthető vizsgatárgyakat külön számolva – középszintű érettségit 64, emelt szintűt pedig 52 tantárgyból tesznek majd.