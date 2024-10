Az egyik lányt, aki szerencsét próbált, szerettük volna az élményről megkérdezni, de érthető okokból nagyon zavarban volt. Annyit azért elárult, nem szeretné ezt a valóságban is átélni.

Akár kiváló tűzoltók is lehetnek

Korábban volt, hogy jelezték többen, érdekli őket a hivatásunk. Ma ezt még senki sem mondta, sőt a füstsátorból kilépőktől inkább ennek az ellenkezőjét hallottam eddig. De biztosan lesznek most is, akiknek fel tudjuk kelteni a kíváncsiságát

– mondta a makói tűzoltóparancsnok, Balogh Róbert alezredes. Hozzátette, mindig szívesen jönnek bemutatkozni, és a képzésben is részt vesznek. A Juhász Gyulából kollégák is érkeznek hozzájuk időről időre. Az a tapasztalat, hogy belőlük is kitűnő tűzoltó válik.