Pitvaros temetője hatalmas, körülbelül hét hektáros alapterületű. Az utóbbi időkben kicsit elvadult itt a növényzet.

Pitvaros temetőjében csaknem százan dolgoztak azért, hogy a sírkert halottak napjára szép és kulturált legyen. Fotó: Kovács Erika

Átlátható legyen és kulturált

– Nagyra nőtt a fű, tele volt a terület ecetfákkal, elburjánzott a surja, vagyis a vadhajtás. A mai nap feladata az volt, hogy ezektől megszabaduljunk, átlátható, kulturált legyen a temető. Sajnos sok olyan sír is található a temetőnkben, amelyhez már nem jár senki, vagy azért, mert meghaltak a hozzátartozók, vagy messzire élnek, vagy egyszerűn csak elfeledkeztek az elődeikről. Most ezeket a sírokat is rendbe tettük a település erre vállalkozó lakosságával – mondta Kiss Tamás József polgármester. Az ótemetőben lévő ecetfákat csak géppel lehetett kitermelni. A kivágott növényzetet összegyűjtötték, hasznosítva lesznek. Kiss Tamás József lapunknak elmondta, a faanyagot ledarálják és a télen eltüzelik a biomassza kazánokban. Több helyütt szinte méteres volt a fű, most ezt is lekaszálták, és kivitték a közelben lévő vízibivaly telepre, megetetik az ottani jószágokkal.

Pitvaros kerítést is szeretne a temető köré

– A temető körül nincs kerítés. A jövő egyik feladata, hogy ezt megoldjuk. Ha lesz ilyen jellegű pályázat, akkor próbálunk forráshoz jutni, ha nem, akkor önerőből megvalósítjuk, hiszen mindannyiunk érdeke, hogy kulturált legyen a temető, ahol eleink nyugszanak. Szeretnénk a sírkert melletti, ugyancsak elburjánzott erdősávot is kitisztítani. Egy vállalkozóval vettem fel a kapcsolatot, aki felajánlotta, hogy társadalmi munkában ledarálja majd a kitermelendő surjákat – mondta a polgármester.

Szépkorúak is vállalkoztak az önkéntes munkára

Kiss Tamás József megemlítette, nem volt nehéz a lakosság toborzása az önkéntes munkára. A falunap előtt is szívesen vették ki részüket a munkából, a katolikus templom kertjében is sok önkéntes dolgozott, most pedig a temető rendbetételére is az első szóra vállalták a résztvevők a feladatot, többen hetven-, sőt nyolcvan fölöttiek. Majó Mihályné 78 éves, Gútán született, a szlovák-magyar lakosságcsere egyik áldozata, családjával a kitelepítés során kerültek Pitvarosra.