– Miért vállalta el a frakcióvezetőséget?

– Azt gondolom, hogy Szegeden is szükség van a keresztény, konzervatív szuverén gondolkodásra, és kellenek olyan emberek, akik ezt hitelesen tudják képviselni. Én elég régóta benne vagyok a politikában. Talán ezért, és a szakmai, jogász múltam és tapasztalatom miatt kértek fel a frakció vezetésére, amit örömmel elfogadtam.

A tiszai turizmust és hajózást is muszáj lenne fejleszteni, közölte Polner Eörs. Fotó: Gémes Sándor

Mindannyiunk érdeke a BYD

– Az elmúlt húsz évben finoman szólva sem aratott sikereket Szegeden a Fidesz és a KDNP. Hogyan változtatna ezen?

– Igen, ezzel én is tisztában vagyok. Azonban azt gondolom, hogy Szegeden van egy olyan nagy közösség, aminek fontos lenne, hogy a város dinamikusabban fejlődjön. Van ugyan egy erős polgármester, de azt gondolom, vannak olyan kitörési pontok, amikben többet és jobban tudnánk csinálni. Az jó látni, hogy a város és a kormány közötti kapcsolat enyhül a BYD gyárnak köszönhetően, hiszen az, hogy az autógyár idejött, mindannyiunk érdeke. Azonban a Fidesz és a KDNP sokat tudna hozzáadni ehhez a kapcsolathoz, ami az egyik lépés lehet a változás felé. De természetesen vannak olyan dolgok, amiket szerintünk mindenképpen kiemelten kell kezelni.

Kellene a harmadik híd

– Mondana párat?

– Mindenki szeretné, hogy Szegeden megépüljön a harmadik híd. Felajánlom a segítségünket, hogy lobbizzunk együtt a szegedi polgárokért és harcoljuk ki együtt a híd felépítését. Szerintem nagyon fontos a szegedi ipar továbbfejlesztése is. Szegedet ugyanis a tiszai kereskedelem és a megzőgazdasági feldolgozóipar tette naggyá. Felajánlom a segítségünket, hogy együtt lobbizzunk azért, hogy szegedre települjön mezőgazdasági feldolgozóipar. Nem mehetünk el amellett sem, hogy Szeged főutcája a Tisza, így a tiszai turizmust és hajózást is muszáj lenne fejleszteni. Szeged fürdőváros jellegét is erősíteni kellene, adjuk vissza a szegedieknek a partfürdőt, használjuk ki a kiváló adottságait. Ha rajtunk múlik, tovább növeljük a szegedre irányuló turizmust a vendégéjszakák számát úgy, hogy a turisták ne meneküljenek el a parkolási díjak miatt. Ezeket a harmadára kell csökkenteni, és vissza kell vinni a fizetős zónát fizetős zónát a Nagykörút és a Tisza közötti területre. De ez tényleg csak néhány az elképzeléseink közül.