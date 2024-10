Már a nyolcvanas években is ide volt a legnehezebb bejutni, és azóta is töretlen a pszichológia képzés népszerűsége. Ez nem magyar sajátság, hanem világtrend. Az Európai Unióban, az Amerikai Egyesült Államokban, de Japánban és Kínában is az egyik legfelkapottabb tudományág a pszichológia a továbbtanulók körében