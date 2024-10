A jelenséget több fotós is megörökítette, képeiket pedig feltöltötték különböző közösségi oldalakra. Találkoztunk olyanokkal többek között, amelyek Hódmezővásárhelyen, Makón, illetve Szegeden készültek. Sarki fény akkor keletkezik, amikor a napszél erősen felkavarja a Föld magnetoszféráját. Leginkább késő ősztől kora tavaszig figyelhető meg az északi és a déli sark közelében – az, hogy most mifelénk is megfigyelhető, igazi ritkaság.

Vásárhelyen is szépen látszódott a sarki fény Fotó forrása: Dél-Alföld meteorológia

Az előrejelzések szerint ez pénteken este is előfordulhat, szabad szemmel persze csak fényszennyezéstől mentes helyeken.