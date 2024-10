M.O.S.T néven országos stroke kampányba kezdett a Magyar Rotary District, melynek első állomásaként szombaton az ország több településén egyszerre szerveztek prevenciós délelőttöt. Szegeden az újszegedi szabadtéri színpad bejáratához várták az érdeklődőket. Délelőtt 10 órától mozgásra hívtak mindenkit: a 800 vagy 1500 méteres távot futva és kerékpározva is meg lehetett tenni. A nevezési díjakkal a szegedi Stroke központot támogatta mindenki.

A stroke megelőzésének fontosságára hívták fel a figyelmet a M.O.S.T. kampányban. Fotó: Karnok Csaba

A nap további részében az Országos Mentőszolgálat munkatársai végeztek vérnyomás-és vércukorszint mérést – volt is olyan, akinél problémát szűrtek ki. Emellett pedig arról is beszéltek, milyen információk szükségesek, amikor mentőt hívunk, illetve bemutatták az újraélesztés menetét is. Klivényi Péter, a SZTE Neurológiai Klinika igazgató professzora szintén tartott tájékoztatót a stroke tüneteiről és kezeléséről.