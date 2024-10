A legnagyobb magyarországi jótékonysági szervezet, a Magyar Rotary District hatalmas, országos egészségügyi kampányba fogott a Magyar Stroke Társasággal és az Országos Mentőszolgálattal közösen. A stroke betegség megelőzésével és felismerésével kapcsolatos edukációs programsorozat indul M.O.S.T néven, melynek első állomásaként október 12-én, szombaton stroke prevenciós délelőttöt tartanak az ország mintegy 20 városában, köztük Szegeden is. Az Erzsébet Ligetben, az Újszegedi Szabadtéri Színpad bejáratánál előadásokat lehet hallgatni a stroke megelőzéséről és a betegség tüneteiről, melyek korai felismerésével megmenthető a betegek élete és sikeresebb lehet a rehabilitáció. De bemutatják az Életmentő alkalmazást is, vérnyomás- és vércukorszínt mérést végeznek és a mentőszolgálat munkatársai „HŐS” képzést is tartanak, így bárki megtanulhatja a sikeres újraélesztés lépéseit.

Kulka János 2016-ban kapott stroke-ot, így érintettként kampányol a M.O.S.T program mellett. Fotó: Penovác Károly/MW

A rendezvényhez - melyet a szegedi Rotary klubok és a Szeged Első Lions Klub közösen szervez – természetesen sportprogram is kapcsolódik, hiszen a stroke megelőzésében ez is fontos szerepet játszik. Kerékpározásra és futásra lehet nevezni különböző távokon, a nevezési díjakkal pedig a résztvevők a szegedi stroke központot támogatják.

Az országos kampányhoz neves sportolók, művészek csatlakoztak. Többek között a stroke-ban érintett Kulka János is az ügy mellé állt, illetve Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs vezetője is támogatja jelenlétével a rendezvénysorozatot. A szegediek közül a kampány arcai az OB I-es Szegedi Vízilabda csapat tagjai, DJ Dominique és Kovács Attila, kétszeres Géniusz győztes kvízmester, aki főállásban orvosként praktizál. Vele és a vízilabdázókkal egyébként a szegediek a rendezvény helyszínén is találkozhatnak.

Tari Annamária, a Magyar Rotary District kormányzója hangsúlyozta, hogy a magyar rotaristák elhivatottak a M.O.S.T program minél szélesebb körben történő megismertetésében. – Ha csak egy ember esetében tudjuk felismerni a stroke, a „néma gyilkos” tüneteit, ha csak egy ember jut megfelelő időben stroke központba, már büszkén mondhatjuk, hogy a Magyar Rotary segített – fogalmazott.