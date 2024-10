Legutóbb Patrik édesapja is sétált egyik szamarukkal, egy ágashegyházi fogadóba érkeztek, erről természetesen posztoltak is és az ottani birkapörköltfőző rendezvényről is beszámoltak. Ennek kapcsán szegeztük a fiatalemberek a kérdést, mit szól ahhoz, hogy ezzel megteremtette Magyarország első szamárinfluenszereit.