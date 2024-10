Csaknem 300 középiskolás diákot és pedagógust lát vendégül hazai és határon túli iskolákból november elején a Szegedi Tudományegyetem. A Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny idei fő témái Szent-Györgyi Albert élete és munkássága, az elmúlt öt év (2019-2023) orvosi-élettani, fizikai, kémiai Nobel-díjak és díjazottak, valamint a magyar gyógyszerészet és gyógyszergyártás – tájékoztatott az egyetem közleményében.

A Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny a biológia, a fizika és a kémia területén teszi próbára a középiskolásokat. Fotó: U-Szeged.hu

Fókuszban a természettudományok

A versenyen háromfős csapatok mérik össze tudásukat november 5-6-án. Biológiai, fizikai és kémiai kérdések mellett Szent-Györgyi Albert és Karikó Katalin munkásságával kapcsolatos kérdésekre is számíthatnak a diákok. A kérdéssorokat az SZTE oktatói, egykori hallgatói és a Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny korábbi versenyzői állítják össze.

A zsűri elnöke Dux László, az SZTE SZAOK Biokémiai Intézet nyugalmazott egyetemi tanára, további tagjai Wölfling János, az SZTE TTIK Kémiai Intézetének nyugalmazott tanszékvezetője és Szakonyi Gerda, az SZTE GYTK Gyógyszeranalitikai Intézet docense.

Hat csapat jut be a Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny döntőjébe

A tanulmányi verseny döntőjébe hat csapat jut majd be, amelyek tagjai ösztöndíjban és értékes ajándékokban részesülnek. A döntőbe be nem jutott iskolák közül hat meghívást kap a Szegedi Tudományegyetem SZGYTV laborgyakorlat programjába 2025 tavaszára. A versenyen díjazzák azokat a pedagógusokat is, akik évek óta elhivatottan segítik a fiatal tehetségeket.

Karikó Katalin előadására is meghívást kaptak

A diákok számára a versenyen elért helyezés intézményi pontokat is érhet, ha az SZTE-n szeretnének tovább tanulni.

A Szent-Györgyi Tanulmányi Versenyre érkező diákok továbbá meghívást kaptak a Magyar Tudomány Ünnepe programsorozat szegedi megnyitójára, amelyen Karikó Katalin, Nobel-díjas kutató előadását is meghallgathatják.