A Szeretem Vásárhelyt Egyesület idén arra is lehetőséget teremtett, hogy a már nem használt autógumikat is leadják a helyiek.

Vásárhelyen az Aldi parkolójában rendezte meg a Szeretem Vásárhelyt Egyesület az e-hulladék gyűjtését. Fotó: Kovács Erika

Figyelemfelhívás a környezetvédelemre

Az akciót figyelemfelhívásként indítottuk útjára a városban. Mindenkinek van olyan berendezése, ami elromlott, vagy amit más miatt leselejtezett. Ezeknek külön életútjuk van. A gépek egyre kijjebb kerülnek az otthonunkból

– mondta Juhász Tünde, a Szeretem Vásárhelyt Egyesület alapítótagja, elnökhelyettese.

A Szeretem Vásárhelyt Egyesület akciója népszerű

Kiemelte, először a garázsba, majd a kert végébe, és ott eszi meg őket sokszor a rozsda. Csakhogy ezek a berendezések tele vannak veszélyes anyagokkal is, amik az elrozsdásodott, ázó gépekből a talajba kerülnek. A Szeretem Vásárhelyt Egyesület akciójával mindenki megszabadulhatott ezektől a berendezésektől.

Fotó: Kovács Erika

Félévente szervezik meg

A Szeretem Vásárhelyt Egyesület félévente szervezi meg az e-hulladék gyűjtést. Az e-lomok nem fogytak el, annak ellenére sem, hogy az önkormányzat, még a fideszes városvezetés által elnyert forrásból egy hulladékudvart épített Hódmezővásárhely határában, a Szentesi úton.

Az is beszédes, hogy míg korábban a tévék közül jószerével csak nagy képcsöves tévéket hoztak ki, ma már lapostévéket és monitorokat is, ami azt jelzi, hogy a mai elektronikai berendezések élettartama jóval rövidebb, mint korábban

– emelte ki a szervező. Hangsúlyozta, van értelme, és a jövőben is lesz is értelme az egyesület ezen akciójának. Idén autógumikat is le lehetett adni, össze is gyűlt belőle egy kamionnyi.