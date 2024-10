November 15-ig pályázhatnak karácsony előtti önkormányzati támogatásra azok a 65. életévüket betöltött lakosok, akik nyugdíja, nyugdíjszerű ellátása nem haladja meg a 163 875 forintot. A kérelmeket a Polgármesteri Hivatal Lakosságszolgálati Iroda Ügyfélszolgálatánál, a földszint 13/A. irodában lehet benyújtani.

Támogatásra pályázhatnak a nyugdíjasok Illusztráció: Pesti Tamás

A szükséges nyomtatvány a hivatal portáján is elérhető, illetve a honlapról is letölthető. Az igényléshez szükséges az előző hónapba kapott nyugdíj összegéről való igazolás, amely lehet postai szelvény vagy bankszámlakivonat. Postai szelvény becsatolása esetén szükséges a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatósága által megkapott zöld színű összesítő, vagy a nyugdíj törzsszámát igazoló irat is.