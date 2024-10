A városvezető ezt a felújításért rendezett jótékonysági koncerten jelentette be azzal a céllal, hogy másokat is hasonló gesztusra ösztönözzön. Közösségi oldalán azt is megemlítette, az adománygyűjtés folytatódik: hamarosan a templomot bemutató kiadvány is megjelenik, amit eljuttatnak majd a reménybeli adakozókhoz.

A templom felújítására adományozott a polgármester. Fotó: Farkas Éva Erzsébet