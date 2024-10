Egy ideje hirdeti a zsombói önkormányzat a település egyik traktorát, a Belarus MTZ 952.2 mezőgazdasági vontatót. A település régóta vágyott egy traktorra, de aztán kettő lett belőle. Most szabadulnának az egyiktől. Gyuris Zsolt polgármester mesélte el a történetüket.

Csak komoly érdeklődők jelentkezését várják. Szabadulna egyik traktorától Zsombó. Fotó: Török János

– A Magyar Falu programban kommunális gépekre, meg a hozzá tartozó kellékek beszerzésére nyertünk pályázatot. Ez azért volt nagyon fontos, mert évtizedek óta nem volt az önkormányzatnak traktora, az egyik kolléga a sajátjával dolgozott nekünk. Régi is volt, öreg is volt, szervizelni is kellett sokat, meg jó lett volna, ha végre van egy saját traktorunk. Na, az történt, hogy bejött a koronavírus, az ellátási láncok megakadtak. Bedobta a törölközőt a szállító, nem tudott szállítani. Csak hát közben nekünk a pályázattal el kell számolnunk, úgyhogy következő tavasszal megkerestük az összes létező forgalmazót, aki MTZ traktorral foglalkozott, és végül kettőt megrendeltünk. Azért kettőt, mert nem akartunk még egyszer úgy járni, hogy egy se lesz. Aztán végül mind a kettő megjött – mesélte a polgármester.

Közben rájöttek, hogy egy másik gépre, egy magasgazvágóra nagyobb szükségük van, jobban járnak, ha eladják az egyik traktort. A járművet már kétszer meghirdették, egy-egy jelentkező mindig akadt, de ők annyira alacsony árat kínáltak az MTZ-ért, hogy annyiért nem adták oda. A legutóbbi határidő hétfőn délben járt le. Most újra meghirdetik.