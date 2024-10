– Nagy nap ez számunkra, hogy ezzel a négy új trolival tudjuk bővíteni a város elektromosjármű flottáját – mondta a Szegedi Közlekedési Kft. igazgatója kedden a városháza előtt, ahol négy új trolit adtak át. Knezevics Viktor szerint a városokban a fenntartható közlekedést leginkább a kötöttpályás járművekkel tudják megvalósítani.

Ráfért a szegedi flottára a négy új troli. Fotó: DM

Trolival könnyebb a közlekedés

Azt pedig már a HUMDA Zrt. vezérigazgatója mondta, hogy Szeged élen jár a tisztán elektromos közösségi közlekedésben. Mészáros Virág hozzátette, hogy a mobilitás területén nincs fontosabb szempont a fenntarthatóságnál. A most átadott trolik rámpával is fel vannak szerelve, hogy a kerekesszékes emberek is tudják használni.

Vezeték nélkül is megy

– A felsővezeték-hálózattól függetlenül is 50 kilométer megtételére képes négy trolibusz beszerzését 577 millió forinttal támogatta az állam a Zöld Busz Programban a HUMDA Zrt.-n keresztül, a város pedig 232 millió forint önrészt biztosított – mondta a vezérigazgató.

Mészáros Virág emlékeztetett rá, hogy a cég több mint egy milliárd forinttal támogatta nyolc tisztán elektromos meghajtású BYD busz megvásárlását is, ezek tavaly óta szállítják az utasokat Szegeden. Nagy Sándor városfejlesztési alpolgármester pedig arról beszélt, hogy Szeged számára kiemelten fontos a fenntarthatóság, ezért javítják a közösségi közlekedés fejlesztése mellett a kerékpáros és gyalogos közlekedés feltételeit is.

– A Szegeden készült utolsó, 2018-as felmérés szerint a városon belüli helyváltoztatáson belül 36 százalékos volt a közösségi közlekedés részaránya, magasabb mint az autóhasználaté – jegyezte meg Nagy Sándor.

Jó szolgáltatás kell

Szerinte a közösségi közlekedés szerepének megőrzése érdekében jó minőségű szolgáltatást nyújtó, rendszeresen járó villamosokra, trolibuszokra és buszokra van szükség, amelyek valódi alternatívát jelentenek az autóhasználat helyett.

– Az önkormányzat ezért indított három év alatt egymilliárd forintos költségvetésű programot a régi járművek felújítására. Először a Skoda-Ikarus járműveket újítjuk majd fel – mondta még Nagy Sándor.