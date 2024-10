Régi emlékek 1 órája

Tűzoltómúzeum a makói laktanyában – galériával, videóval

A makói tűzoltók, ahogyan bajtársaik is szerte az országban, elsősorban vigyáznak ránk és az értékeinkre – de tisztelik elődeiket és gyűjtik a múlt relikviáit is. Kevesen tudják, de a makói laktanya emeletén ez utóbbiakból egy egész kis tűzoltómúzeum gyűlt össze. Aki kíváncsi, milyen egy felrobbant gázpalack, vagy milyen védőruhát viseltek évtizedekkel ezelőtt a lánglovagok, meg is nézheti.

Szabó Imre Szabó Imre

A makói hivatásos tűzoltóság a napokban ünnepelte megalapításának 140. évfordulóját. Az ünnepségen Balogh Róbert alezredes, tűzoltóparancsnok előadásban felidézte a helyi tűzoltók történetét, és utalt rá, tárgyi emlékekből egész kollekciójuk van a laktanyában. Kiderült: valóságos kis tűzoltómúzeum van az emeleten. A makói tűzoltómúzeum egyik relikviája Balogh Róbert parancsnok kezében. Fotó: Szabó Imre Tűzoltómúzeum az elődök ötletéből Parancsnok elődeim is elkötelezettek voltak a hagyományok ápolásában. Ők már sok mindent összegyűjtöttek, én csak folytatom ezt a munkát – mondta Balogh Róbert, amikor arról kérdeztük, honnan a tűzoltómúzeum ötlete. Hozzátette, ha a környező települések közül bármelyiken találnak valamit, ami kapcsolatba hozható a tűzoltóság múltjával, igyekeznek elkérni és behozni a laktanyába. Mindjárt az emeleti bejárat mellett, bal oldalt látható egy bábu régi tűzoltó védőruhába öltöztetve. Az öltözéket – bakancsot, nadrágot, kabátot, sisakot – például az egykori gépgyár tűzoltószertárából hozták el, az üzemi tűzoltók használták. Számunkra ez azért volt érdekes, mert korábban mi is ilyet használtunk – mondta Balogh. Megjegyezte, ez az öltözék ma már természetesen nem felel meg az előírásoknak, nem nyújt megfelelő védelmet a forróság és a balesetek ellen. Mi minden látható az emeleten? A makói tűzoltóparancsnok társaságában megnéztük az egész gyűjteményt. Láttunk régi felszerelési tárgyakat, eszközöket, egy festményt az egykori helyi önkéntes tűzoltók parancsnokáról, Nagy Sándorról, akit Ferenc József császár 25 évnyi szolgálata elismeréseként díszéremmel tüntetett ki, s a kitüntetésről szóló oklevelet ugyancsak. Beleolvashattunk a makói hivatásos tűzoltóság 1938-as szolgálati szabályzatába, illetve a Május 1. nevet viselő, tűzoltók által alkotott szocialista brigád naplójába is. A legfeltűnőbb tárgy azonban egy széthasadt gázpalack. Ez az egyik Makó környéki faluban, egy melléképületben hasadt szét hő hatására valamikor a 2010-es évek elején. Azért kértük el, mert oktatási és elrettentési célra is alkalmas: kitűnően demonstrálja, mekkora tragédiát képes okozni egy ilyen palack – magyarázta.

Van olyan is a relikvia is, amit az egyik online piactéren vásárolt meg a parancsnok. Ez az 1949 és '54 között működött makói József Attila Tűzoltóképző Iskola parancsnokságának személyzeti pecsétnyomója volt, rajta az intézmény Rákosi-címeres jelképével. Balogh Róbert ezt a jubileumi ünnepségen is bemutatta. Tulajdonosa 3 ezer forintért kínálta a vevőknek. Az illetőnek nyilvánvalóan fogalma sem volt róla, milyen kincs van a birtokában – jegyezte meg a parancsnok. Egyébként egy ismerőse hívta fel a figyelmét a lehetőségre, ő pedig rögtön lecsapott rá.

Tűzoltómúzeum a makói laktanyában Fotók: Szabó Imre

Időpontot kell egyeztetni Megtudtuk: a makói tűzoltómúzeum megtekinthető – ehhez persze időpontot kell előzetesen egyeztetni. Ezzel a lehetőséggel élnek is nem kevesen. Elsősorban fiatalok jönnek az óvodástól a középiskolás korosztályig laktanyalátogatásra, s természetesen ha már itt vannak, az emeletre is fel szokták őket kísérni, bemutatnak nekik mindent és el is magyarázzák, melyik relikvia milyen célt szolgált.

