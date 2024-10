Október elsejétől Torma Viktória parodontológus fogszakorvos látja el Szegváron az 1. számú fogorvosi körzet pácienseit. Kedden 8-tól 18 óráig, szerdán pedig 8-tól 13 óráig rendel. Bejelentkezni a 70/945-9907-es számon lehet.

Új fogorvos rendel Szegváron. Illusztráció: Shutterstock

Torma Viktória 2020-ban végzett a Szegedi Tudományegyetem Fogorvostudományi Karán majd 2023-ban parodontológiai szakvizsgát tett. Rezidens képzését a Szegedi Fogászati Klinikán töltötte, ahol a betegellátás mellett a hallgatók oktatásában is részt vett. 2020-tól Csólyospáloson körzeti fogorvosi rendelőben dolgozott, valamint a körzeti és klinikai munka mellett Gyulán is. Jelenleg Szentesen, Szegeden és Miskolcon gyógyítja a fogászati problémával küzdő betegeket. Legfőbb érdeklődési területe a fogágybetegség kezelése, emellett a fogmegtartó kezelésekre, valamint a foghiánnyal szenvedő páciensek implantátummal történő rehabilitációjára is nagy hangsúlyt fektet.