Útfelújítás 28 perce

Eperjesnek adta az állam Újváros útját

Az Eperjes külterületén élők nagyon régi vágya, hogy jó úton járhassanak. Az Újváros Fábiánsebestyén felőli házsorát hatalmas kátyúkkal tarkított úton lehet megközelíteni. A járda is borzalmas. A terület az államé volt, de most nekiadták Eperjesnek, így most már felújíthatják, a pénz is meg van rá.

Kovács Erika Kovács Erika

Eperjes külterületi részén, a Gádoros és Fábiánsebestyén között található Újváros lakossága körülbelül 50 fő. Az itteni lakások a Pankotai Állami Gazdaság szolgálati lakásai voltak. A gazdaság átalakulása után a házak magánkézbe kerültek, az utak, járdák az államé maradtak. Rengeteg a kátyú az 1994-ben készült útalapon, de most már biztos, hogy lesz útfelújítás. Fotó: Kovács Erika 1994-ben készült el az útalap, azóta tönkrement – Az újvárosiak évek hosszú sora óta kérik, hogy legyen járható az út és a járda. Ott csak egy útalap van, ami még 1994-ben készült, mára tényleg borzalmassá vált az állapota, de nem léphettünk, mert nem a mi tulajdonunkban volt az infrastruktúra – mondta Kabai Mátyás, Eperjes polgármestere. Az útra már 8 éve is panaszkodtak a lakók lapunknak. A közvilágítással is folyamatosan probléma voltak, az áramszolgátatást a Pankotai Állami Gazdaság egyik mellékága biztosította. – Ha karbantartásra volt szükség, akkor azt a cégnek kellett megoldania, ha volt rá forrása. Az út kérdése és a közvilágítás is feszültség forrása volt a településrészen – emelte ki a polgármester. Kabai Mátyástól megtudtuk, még 2020 végén kérelmezték, hogy az állam adja ingyenesen tulajdonba az utat és a járdát. Ez örömükre néhány hónapja megtörtént. Idén már adtak is be két pályázatot a Magyar Falu Programra. Újváros fejlődhet – Útfelújításra nyertünk 5,4 millió forintot. Ebből 500 méteres szakaszt újíthatunk fel, méghozzá mart aszfalttal. Járdafelújításra 3,3 millió forintot nyertünk. Abból körülbelül egy 200 méteres szakasz felújítására telik. Ez még egy 2023-as pályázat, amit Eperjes belterületén kaptunk egy járdaszakaszra, de amint megérkezett az értesítés, hogy ingyen átkerült a tulajdonunkba az út és a járda, kérvényeztük, hogy ne az eredeti helyszínen, hanem Újvároson költhessük el a pénzt. Megérkezett a zöld jelzés – mondta Kabai Mátyás. Rendeződik a közvilágítás sorsa is Hamarosan megtörténik mindkét fejlesztés. Még egy jó hírről számolt be Kabai Mátyás. Leválasztják a közvilágítást a pankotai gazdaságról, ez egy 1,2 millió forintos saját erős beruházás. A polgármester bízik abban, hogy legkésőbb tavaszra megújulhat az újvárosi közvilágítás.

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!